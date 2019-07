Lecce, non solo Silvestre e Magnani: piace anche Rossettini

Lecce, i salentini lavorano per rinforzare la retroguardia di mister Liverani: non solo Silvestre. Si segue Rossettini

Il Lecce punta a rinforzare la rosa con obiettivi low cost. Sta lavorando su Silvestre a parametro zero. Ma per la difesa piace anche Rossettini secondo Gazzetta dello Sport.

Il difensore centrale ex Torino è tornato al Genoa ed ha un contratto in scadenza nel 2020 dopo il prestito al Chievo Verona. Intanto, i salentini hanno incassato anche il no di Moreo, che ha preferito l’Empoli.