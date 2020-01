Lecce, Saponara si presenta: «Arrivo con grandi motivazioni, vogliamo la salvezza. Genoa? Non provo rabbia»

Il nuovo acquisto del Lecce, Riccardo Saponara, si è presentato in conferenza stampa. Ecco le parole dell’ultimo arrivo giallorosso, dopo l’esperienza al Genoa:

«Arrivo qui con grandi motivazioni, voglio raggiungere la salvezza con questa squadra. Ho trovato un gruppo di calciatori importanti, adesso tocca a me ripagare la fiducia. Sto bene, sono contento di avere un’opportunità importante come quella che mi ha presentato il Lecce. Ora tocca al mister decidere quando utilizzarmi. Il periodo al Genoa? Una cosa che non mi è mai capitata in carriera. Non provo comunque rabbia nei confronti dei rossoblù, oggi penso e soltanto al Lecce e al mio futuro qui».