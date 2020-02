Lecce, Sticchi Damiani: «Liverani piace a molti, ci piacerebbe trattenerlo»

Saverio Sticchi Damiani ha parlato ai microfoni di Radio KissKiss in vista della partita contro il Napoli. Le sue parole

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato ai microfoni di Radio KissKiss. Ecco cosa ha detto il numero uno dei giallorossi.

LIVERANI – «È un predestinato, sta facendo benissimo. Lavora insieme a noi da tre anni e si trova in un ambiente tranquillo. Penso che abbia attirato le attenzioni dei club importanti ma noi saremmo felicissimi di tenerlo ancora»

NAPOLI – «Sarà una gara avvincente, vogliamo essere all’altezza del Napoli. Nel girone di ritorno abbiamo bisogno di fare punti e ce la giocheremo alla morte con altre quattro o cinque squadre per non retrocedere. Bisogna cercare di fare punti in ogni partita»