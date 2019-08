Lecce, ufficiale l’arrivo di Rispoli: il comunicato della società salentina. Si tratta di un ritorno per il difensore campano

Il Lecce ufficializza un colpo in difesa. Andrea Rispoli è un nuovo giocatore giallorosso, andando a rinforzare il reparto arretrato di mister Liverani.

Ecco il comunicato del Lecce sul proprio sito ufficiale: «L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Rispoli nell’ultima stagione all’U.S. Città di Palermo. Per il difensore campano si tratta di un ritorno in maglia giallorossa, dopo l’esperienza nella stagione sportiva 2010/11».