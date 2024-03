Lecco Aglietti, avanti insieme. I tifosi contestano Di Nunno - Calcio News 24

Il Lecco ha valutato la posizione di Aglietti in questi giorni, ma ha deciso di andare avanti: intanto i tifosi contestano Di Nunno

Ventiquattro ore di riflessioni in casa Lecco, durante le quali la dirigenza bluceleste avrebbe fatto un giro di telefonate. Uno sguardo al mercato per provare a sondare il terreno verso possibili successori in panchina. Al momento in molti avrebbero declinato la possibilità di approdare al timone dei lombardi. Avanti con Aglietti, che nella sosta avrà il compito di provare a rimotivare un gruppo apparso scarico nelle ultime giornate, tentando di ricompattare un ambiente sull’orlo di una crisi di nervi.

Intanto, come successo nelle ultime settimane, i tifosi hanno continuato a contestare il patron Di Nunno, soprattutto dopo le recenti uscite. Minacce infelici del presidente dei blucelesti all’indirizzo dei sostenitori («Meritate la terza categoria») e poi all’indirizzo della squadra con la paura che i giocatori si vendessero le partite. Lo scrive Tuttosport.