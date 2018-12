Leganes e Espanyol super il trasferta

Si sono giocati due match per il turno infrasettimanale della Liga spagnola: grande prova di Leganes e Espanyol contro Deportivo La Coruña e Osasuna

Il Leganes potrebbe diventare una delle cenerentole più interessanti del campionato di Liga, la squadra della comunità autonoma di Madrid stasera ha centrato la sua seconda vittoria in stagione e lo ha fatto in bello stile andandosi a prendere i tre punti al Riazor di La Coruña contro il Deportivo padrone di casa. I galiziani sono andati in avanti con Borges alla mezzora ma nella ripresa il Leganes ha rimontato e vinto coi gol di Luciano e Gabriel.

RISULTATI LIGA, QUINTA GIORNATA – Uno dei posticipi della quinta di andata in Liga si è giocato invece a Pamplona. In casa l’Osasuna ha capitolato contro l’Espanyol, che ha centrato così il primo successo in campionato e lasciato i navarri all’ultimo posto. Avanti i catalani con Baptistao, il pari è arrivato con Leon ma poi l’Espanyol ha vinto grazie a Moreno.