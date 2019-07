Leicester, ufficiale l’arrivo di Tielemans dal Monaco: tutti i dettagli

Leicester, Tielemans è un nuovo giocatore delle foxes. Il belga arriva dal Monaco: i dettagli dell’affare

Youri Tielemans è un nuovo giocatore del Leicester. Un ritorno per il calciatore belga che aveva già vestito la maglia delle foxes la scorsa stagione. Il classe 1997 arriva dal Monaco e ha firmato un contratto quadriennale con il club inglese.

Queste le sue parole: «È una grande sensazione firmare per questo club, da quando sono arrivato qui in prestito tutti sono stati fantastici con me, quindi sono contento di essere tornato».