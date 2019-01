Leonardo svela: «Piatek voleva la 9 ma dovrà guadagnarsela. Higuain? Non c’è molto da dire»

Leonardo, ds del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per presentar Piatek. Ecco le sue dichiarazioni

Anche Leonardo ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione di Piatek, nuovo attaccante del Milan. Inevitabili le domande sul mercato e su Higuain. Ecco le sue parole: «Numero di maglia? Lui ha chiesto il 9 ma noi pensiamo che il 9 deve essere conquistato, non ha nulla a che vedere la scaramanzia, la storia di Inzaghi e ha preso il 19 perché c’è dentro il 9. Higuain? Non c’è tanto da dire. Ha fatto le sue scelte e non c’è più. Oggi è la presentazione di Piatek, parliamo di questo. La scelta non era così complicata. Stiamo parlando di un giocatore che ha fatto 13 gol in 19 partite. Non era una cosa prevista, non era un’opzione considerata a inizio stagione e a livello economico era stata inaspettata ma avendo questa possibilità la scelta non era così difficile. E’ un giocatore che conosce questo campionato, si è spostato di soli 130 km, ha caratteristiche che si adattano al nostro gioco».

Prosegue Leonardo: «L’affare Caldara non c’entra con Higuain, era uno scambio con Bonucci. Abbiamo risolto il prestito di Higuain con la Juventus, quindi abbiamo potuto prendere il giocatore che volevamo. Mercato? Abbiamo fatto tanto, siamo forse il club che si è mosso di più in Europa in queste settimane. Sono stati fatti due acquisti importanti, non solo per il presente, ma anche il futuro. Ora dobbiamo capire se c’è la disponibilità per fare altro, ma già con Piatek e Paquetà la rosa è competitiva. Qui al Milan rimane chi ha voglia di stare, abbiamo bisogno di gente che vuole restare qui perché dobbiamo costruire qualcosa di lento e non facile e chi non ha voglia di stare qui può andare».