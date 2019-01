Leonardo sotto accusa: Gattuso manager all’inglese?

Il futuro di Leonardo al Milan non è certo. Anche il manager brasiliano è finito sotto la lente d’ingrandimento

Anche Leonardo sotto accusa. Non c’è solo Rino Gattuso sotto la lente d’ingrandimento milanista. Anche il direttore sportivo del Milan sarebbe finito nel mirino della proprietà. Il tecnico Rino Gattuso è stato in bilico fino a pochi giorni fa, poi la vittoria sulla Spal con il ritorno al gol di Gonzalo Higuain, gli ha dato nuovo credito. Secondo Panorama, il nuovo tecnico avrebbe rapporti strettissimi con il nuovo amministratore delegato del club rossonero, ovvero Ivan Gazidis.

Il manager sudafricano ha cercato di ingaggiare Arsene Wenger ma ha poi confermato il tecnico italiano e ora si parla di ottimi rapporti tra i due con contatti continui: Gazidis vorrebbe trasformare Gattuso in una sorta di manager all’inglese. Una ipotesi, questa, che però potrà concretizzarsi solo se il Milan quest’anno riuscirà a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. In questa ottica emergono le attenzioni anche su Leonardo: anche il brasiliano e il suo mercato sono sotto osservazione. Leo sarà sotto osservazione già a partire da questo mercato invernale. Situazione in evoluzione in casa rossonera: possibile futuro da manager all’inglese per Ringhio, Leo sotto accusa.