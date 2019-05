Leonardo-Suso è gelo: può liberarsi con la clausola da 40 milioni

Milan, Suso potrebbe anche salutare a fine stagione: la clausola da 40 milioni interessa a molti club esteri

La stagione di Suso è stato un lento crescendo. Partito in sordina con prestazioni a dir poco mediocri, lo spagnolo ha aumentato i giri fino ad arrivare al finale di stagione come miglior uomo della rosa di Gattuso. È grazie, e soprattuto, a lui se i rossoneri possono ancora sperare in un posto in Champions.

Da lunedì, tuttavia, sarà tempo di riflessioni. Nel contrato di Suso vi è ancora la clausola da 40 milioni che molti club esteri sono intenzionati a pagare. Leonardo voleva sedersi ad un tavolo e discutere del prolungamento del contratto dello spagnolo ma le ultime vicissitudini hanno fatto calare il gelo tra le parti. Probabile che questa sarà la prima questione di cui si occuperà Luis Campos non appena si insedierà a Milanello.