Leonardo tenta Matuidi: «Lo adoro, è stato fondamentale per il Psg»

Leonardo smentisce di aver cercato di trattenere Rabiot al PSG e su Koulibaly frena: «E’ molto costoso, al momento non esiste un progetto su di lui»

Lunga intervista rilasciata a Le Parisien da Leonardo, direttore sportivo del Psg. Il dirigente brasiliano ha parlato di alcuni pezzi da 90 che giocano nel nostro campionato, a partire da Blaise Matuidi.

MATUIDI – «Lo adoro. Ho molta stima e grande rispetto per lui. E’ sempre stato fondamentale per il PSG ma oggi nel PSG ci sono già altri giocatori e continueremo a giocare in undici».

KOULIBALY – «E’ molto costoso….Non esiste un progetto del genere in questo momento ma non voglio parlare dei casi singoli»

RABIOT – «Ho incontrato sua madre per salutarla ma le cose erano già in stato avanzato con la Juve. Non gli abbiamo offerto niente»

DONNARUMMA – « La verità è che non è una priorità. Abbiamo Trapp, Areola, Bulka e un quarto portiere, Innocent. Questa è la realtà al momento»