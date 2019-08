La Sampdoria vince la corsa per Leris: trovata l’intesa col Chievo per il centrocampista francese. I dettagli

La Sampdoria strappa alla concorrenza Mehdi Leris: Di Francesco potrà contare sul giovane e promettente centrocampista del Chievo Verona.

Ai clivensi 2,5 milioni di euro più bonus per il cartellino del giocatore, che si appresta a tornare in Serie A. Il 21enne sostituirà Praet nello scacchiere doriano. Come riporta Sky Sport, Leris raggiungerà Genova nella giornata di domani per sostenere le visite mediche.