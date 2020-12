Lewandowski: «Sono stato vicino al Genoa ma ho scelto un club che giocasse la Champions»

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato durante le premiazioni del Golden Boy. Ecco le parole del centravanti

FUTURO IN ITALIA – «In Italia ci sono molti giocatori polacchi. Quando ero più giovane, al Lech Poznan, potevo scegliere fra alcuni club tra cui quelli italiani. Sono stato vicino al Genoa, ho visitato il centro sportivo e lo stadio ma volevo una squadra che giocasse in Champions League e allora ho scelto il Borussia Dortmund. Penso sia stata una decisione azzeccata vedendo dove sono arrivato ora».

FUTURO – «Quest’anno è stato difficile per tutti. Mi auguro che il 2021 sia un anno migliore e che si possa tornare come prima. Io voglio continuare a vincere e dimostrare che posso giocare ancora meglio. Anche perché quando sei in cima tutti vogliono sconfiggerti e quindi dobbiamo essere ancora più forti»