L’ex Cagliari e Juve, O’Neill: «Ho perso 14 milioni in alcool, donne e scommesse»

Fabian O’Neill ha raccontato la perdita delle sue fortune economiche. Vecchia conoscenza della Serie A, l’ex Cagliari e Juve ha ripercorso, in un’intervista rilasciata in Uruguay, lo sperpero di ben 14 milioni di dollari: «Alla mattina vengo qui al bar ‘La Nueva Lata’ e do una mano alla proprietaria, figlia di un mio amico – ha dichiarato l’ex centrocampista al portale ovacion digital – La gente mi conosce e non si stupisce di vedermi qui. Ho guadagnato tanti soldi grazie al mio agente Pablo Casal, poi li ho persi ed è soltanto colpa mia». Il problema dell’alcool si è trascinato negli anni, come riporta il sito uruguaiano, anche dopo un’operazione alla vescica degli ultimi mesi che lo avrebbe proibito; poi donne, scommesse, vizi costati 14 milioni all’ex calciatore: «Le scommesse non sono un problema – dichiara amaramente – non ho più i soldi per giocarle. Ma non mi dà fastidio essere povero, mi basta che i miei figli stiano bene e qualcosa per mangiare per me». Un ricordo anche della sua esperienza in Italia: «Al Cagliari ero un idolo, alla Juventus giocavo con tanti fenomeni, tra cui Zidane, e scesi nelle gerarchie. Ricordo che a Cagliari lottavamo per non retrocedere, io andavo in spiaggia i tifosi mi gridavano ‘Ubriacone!’. E quando fummo promossi quegli stessi tifosi mi pagarono da bere. Il calcio è così».