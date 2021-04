L’ex presidente Pellegrini elogia Conte: “Al momento è il numero uno”

Il presidente dello scudetto dei record dell’Inter Ernesto Pellegrini ha elogiato l’avventura di Antonio Conte alla guida dei nerazzurri

Solo belle parole per Antonio Conte dal mondo Inter. Stavolta a tessere gli elogi ci ha pensato Ernesto Pellegrini, uno che all’Inter ha vinto trofei ed è ricordato da tutti i tifosi: “L’Inter sceglie da sempre le migliori guide tecniche in circolazione. Lo ha fatto con Trapattoni quando ero io presidente, mentre adesso il numero uno è Antonio Conte. Non sarebbe quindi un caso se la vittoria del campionato dovesse arrivare con lui in panchina”, ha dichiarato a Radio Punto Nuovo Pellegrini.