Libia esonerato il ct Clement: è ufficiale

La Libia ha optato per un radicale cambio di direzione dopo la pesante sconfitta sabato contro la Repubblica democratica del Congo per 4-0, valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. La selezione africana ha infatti ufficializzato l’esonero del commissario tecnico Javier Clement.

ADDIO DOPO TRE ANNI – Javier Clement, giunto sulla panchina della selezione libica nel 2013, vanta un importante passato da ct di Spagna e Serbia ma ciò non gli è bastato per la riconferma: nei prossimi giorni verrà annunciato il suo sostituto.