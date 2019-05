Tutto il Grande Torino minuto per minuto: ecco l’opera che tutti i tifosi granata stavano aspettando. A cura di Guido Barosio e Marco D’Avanzo

A settant’anni da Superga, c’è un titolo di un giornale di allora che oggi risulta più attuale più che mai: Non credevamo di amarli tanto. Prima pagina dell’allora “Tifone“, settimanale satirico sportivo molto popolare, che pubblicava anche un bellissimo schizzo a carboncino con i volti dei giocatori del Grande Torino che quasi sovrastavano la Basilica. Allora, in quel 4 maggio del 1949, tutta l’Italia si strinse attorno a quella che era qualcosa di più di una squadra di calcio. In un Paese ancora squassato dalle ferite della seconda guerra mondiale, il Torino era uno dei simboli della rinascita, della vitalità ritrovata, era un riappropriarsi, attraverso il calcio, delle cose belle della vita.

Da Bacigalupo a Valentino Mazzola, quei giocatori vivono sia nella memoria dei tifosi granata sia in quella degli appassionati di calcio. Le opere, le canzoni, le manifestazioni o le storie che li ricordano sono innumerevoli. L’ultima, in ordine temporale, porta la firma due prestigiosissime penne del giornalismo italiano. Quelle di Marco D’Avanzo e Guido Barosio, che insieme hanno dato vita al volume “Tutto il Grande Torino minuto per minuto”. Nel libro si potranno rivivere tutte le partite ufficiali disputate dagli Invincibili: gare di campionato, Coppa Italia, campionato di guerra, amichevoli e tournèe. L’ambiziosa operazione è stata condotta da Soccerdata: la casa editrice di Marco D’Avanzo, per oltre un decennio ‘uomo dei numeri’ per la UEFA, che ha già curato preziosi volumi dedicati alle principali competizioni europee e ai grandi club, dal Milan al Manchester United, dall’Arsenal alla Juventus. Ma per la prima volta Soccerdata ha affiancato la componente statistica – tutte le formazioni, anche quelle avversarie, i

marcatori, statistiche specifiche su squadra e singoli – a un testo storico ed evocativo affidato alla penna di Guido Barosio.

Un libro di grande qualità grafica ed editoriale, arricchito da suggestive immagini d’epoca, dagli stemmi delle squadre e dai colori delle maglie di tutte le formazioni scese in campo. Nell’opera si conta la prefazione del Presidente del Torino FC Urbano Cairo e le testimonianze di: Andrea Belotti, Domenico Beccaria, Ezio Gribaudo, Jimmy Ghione, Marco Berry, Paolo Pulici, Claudio Sala, Gian Paolo Ormezzano, Franco Ossola, Beppe Gandolfo, Salvatore Lo Presti e Darwin Pastorin.

Marco D’Avanzo entra nei dettagli dell’opera che farà felice tutti i tifosi granata: «Non volevamo fare ‘un libro’ sul Grande Torino, ma ‘il libro’: era importante il racconto, la narrazione, ma anche quella cronaca che solo i numeri e i nomi possono dare. Rileggendo i tabellini di tutte quelle partite, riguardando le foto, le maglie e gli stemmi, si apprezza a pieno la grandezza di una squadra unica, che ha saputo vincere tutto in anni unici e irripetibili. Il nostro è veramente un Grande Torino rivissuto ‘minuto per minuto’. Pensiamo che sia un atto dovuto verso i tifosi, ma anche un’opera di riferimento che non può mancare nella biblioteca di ogni appassionato di calcio o addetto ai lavori».

Guido Barosio ricorda, invece, quella squadra Invincibile: «Questa squadra rappresenta qualcosa di unico e affascinante nella storia d’Italia. Fu l’orgoglio di una nazione uscita dalla guerra, rappresentò il ritorno alla vittoria e ai bei sogni, seppe distinguersi non solo per le vittorie, ma per lo stile, il gioco efficace e spettacolare, la coesione del gruppo, l’identificazione con la propria città. Il Grande Torino era già ‘grande’ per tutti ben prima della tragedia di Superga. La sua fine, improvvisa, ingiusta e beffarda, ne ingigantì il mito e lo consegnò alla storia. Per sempre»

