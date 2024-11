Liga, colpaccio del Getafe con il Valladolid

Il calcio spagnolo parte da questo venerdì: lo scontro diretto per la salvezza se lo aggiudica il Getafe

Il Getafe vince e lo fa in una partita importantissima in questa quattordicesima giornata de La Liga. Nulla da fare per il Real Valladolid che ha cercato di resistere e restare nella partita fino alla fine.

Il 2-0 nello scontro diretto viene deciso da Rodriguez e Nyom, due reti molto simili sul lato destro dell’area di rigore. Insomma, non poteva iniziare meglio il weekend per i tifosi del Getafe.