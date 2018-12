Liga, Osasuna corsaro: 3-2 all’Eibar

La formazione di Monreal ottiene tre punti pesanti in casa dell’Eibar al termine del posticipo dell’ottava giornata di Liga: decisivo il gol di Roberto Torres

L’Osasuna sovverte i pronostici della vigilia e guadagna tre punti pesanti grazie al 3-2 in casa dell’Eibar, al termine dell’ottava giornata di Liga. La squadra di Mendilibar incassa una sconfitta che la ferma a quota 11, diverso il discorso per gli ospiti che ottengono la prima vittoria stagionale e respirano un poco di più in vista dell’obiettivo primario rappresentato dalla salvezza.

IL RESOCONTO – È l’Eibar a sbloccare inizialmente le marcature dopo appena un minuto di gioco con Escalante, ma la doppietta di Leon tra il 29′ e il 32′ ribalta il risultato. Sul finire della prima frazione Enrich ristabilisce la parità, annullata tuttavia dal definitivo vantaggio di Roberto Torres firmato al 58′ della ripresa.