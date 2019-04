La Juventus programma il futuro. Il club bianconero avrebbe messo le mani sul talentino Isaac Lihadji. Il giocatore ha firmato per i bianconeri?

La Juventus pensa al futuro e avrebbe messo gli occhi e anche le mani sul classe 2002 Isaac Lihadji. Il calciatore avrebbe firmato per la Juventus e sarebbe pronto a lasciare l’Olympique Marsiglia. Come riferito dai media francesi e come si evince dal post del ragazzo su Instagram, il calciatore avrebbe firmato un accordo con i bianconeri.

A giudicare dal post, che ritrae il giovane Lihadji, sotto contratto con il Marsiglia fino al 2020 e paragonato a Mbappè, con un amico e con la maglia della Juve e con l’emoji della mano che firma come se il contratto fosse già siglato, l’accordo sarebbe già stato siglato. Staremo a vedere.