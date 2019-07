L’Inter cresce i Godin del futuro: ecco l’Academy Uruguay – VIDEO

Inter, al via il progetto Academy Uruguay per crescere i Godin del futuro: l’annuncio ufficiale da Twitter – VIDEO

L’Inter aprirà un’academy in Uruguay per crescere i Godin del futuro. L’annuncio ufficiale tramite il profilo Twitter della società che come testimonial ha scelto proprio il nuovo arrivato dall’Atletico Madrid.

Tramite il post social, i nerazzurri danno il benvenuto anche al classe 1986, difensore e capitano della nazionale uruguagia.