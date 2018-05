Tempo di svelare l’abito per il prossimo campionato e, dopo Juventus e Roma, è toccato anche all’Inter

Quando si arriva al termine del campionato, e i verdetti sono ormai cosa fatta, il focus si sposta, inevitabilmente, sul futuro. Che si tratti di kit da gioco o di calciatori che quelle maglie nuove poi le indosseranno. L’Inter, pochi minuti fa, ha svelato sui proprio social network la casacca neroazzurra per la stagione che verrà. Sempre in compartecipazione con Nike, sponsor tecnico del club milanese da 20 anni.

Per l’occasione, l’azienda ha studiato e realizzato una casacca che richiamasse quella indossata nella prima stagione di collaborazione, quella del 1998/1999, con la maglia del 2010/2011, quella del Triplete per intenderci. E quindi via con i richiami: dallo swoosh oro e dal profilo dorato dello stemma del club, passando per il ritorno del Biscione. Il simbolo dell’Inter figura sulla maglia neroazzurra sotto forma di righe blu e nere che sono caratterizzate da una grafica a pelle di serpente. 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe, più la Champions ed il Mondiale per club: questo il bilancio degli ultimi 20 anni interisti. E la scelta di riprendere due maglie storiche del passato non può che essere il miglior augurio possibile per tornare a vincere.