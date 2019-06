L’Inter va in pressing su Lukaku, ma lo United non fa sconti

L’attaccante dei Red Devils è il grande sogno di Antonio Conte: lui si vede già con la maglia nerazzurra, ma non è facile portarlo a Milano

L’Inter la sua scelta l’ha già fatta da tempo, così come Lukaku. Ci sono tutti i presupposti perché si possa celebrare il matrimonio tra il club di via Liberazione e il centravanti belga, che in nerazzurro sarebbe pronto a guadagnare una cifra vicina ai 9 milioni di euro a stagione.

Ma tra il dire e il fare c’è, però, il Manchester United che continua a chiedere 80 milioni di euro e non ha nessuna intenzione di fare sconti. La trattativa sarà complessa.