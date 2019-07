Lione-Genoa 3-4, rimonta clamorosa dei rossoblù: il tabellino

Lione-Genoa 3-4, gli uomini di Andreazzoli sono protagonisti di una rimonta clamorosa: tre gol in trenta minuti

Amichevole di prestigio per il Genoa di Andreazzoli. Ma il Lione non spaventa il Grifone. I rossoblù vincono con una clamorosa rimonta. Al 61′ sono sotto 3-1, ma trovano tre reti nell’ultima mezz’ora di gioco. L’allenatore ex Empoli può quindi essere felice di quanto visto in campo. Ecco il tabellino:

MARCATORI – T.Mendes 11′, rig. Criscito 16′, Yanga-Mbiwa 51′, Fofana 61′, Ghiglione 66′, Hiljemark 71′, Kouamé 87′