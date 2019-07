Lippi: «Dopo la Cina mi ritiro. Italia? Non ci ritorno: vi spiego perchè»

Al margine di un evento, Marcello Lippi ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sul suo futuro da allenatore: l’intervista

Al margine dell’evento “Belt & Road Initiative – L’Italia e le nuove Vie della Seta”, Marcello Lippi ha parlato del suo futuro: «Il calcio italiano non mi manca, non perché sputo sul piatto dove ho mangiato per tanti anni ma perché ho fatto quello che dovevo fare».

L’ex CT dell’Italia campione del mondo ha così proseguito: «Ho già fatto quello che dovevo fare nel calcio italiano. Ho fatto questa bella esperienza nel calcio cinese, la continuerò ancora per qualche tempo e poi finirà la mia carriera di allenatore. Poi vedremo se farà qualcos’altro a livello dirigenziale»