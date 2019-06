Lippi non ha dubbi: «De Ligt? Con lui la Juve può raggiungere qualsiasi traguardo»

Intervistato da Tuttosport, Marcello Lippi ha parlato del prossimo acquisto della Juve, Matthijs De Ligt

Lunga intervista concessa a Tuttosport da parte di Marcello Lippi che tra aneddoti e retroscena è intervenuto anche su Matthijs De Ligt, il quale sarà con ogni probabilità un nuovo giocatore bianconero.

DE LIGT – «Io credo che il calciatore destinato a spostare davvero tutto sia De Ligt. Lo trovo veramente forte, è un armadio con una grande saggezza, è uno che ti regala equilibrio, fortissimo tecnicamente e capace anche di far gol. Chi mi ricorda? Non è il caso di fare paragoni. E’ vero, da Nesta a Baresi, da Maldini a Ferrara, da Cannavaro a Materazzi, di difensori eccezionali ne ho visti tanti. Ma mai uno così in rapporto all’età. La Juve con De Ligt farebbe un ulteriore, importantissimo, salto di qualità. De Ligt, con Bonucci e Chiellini, può essere davvero la chiave per fare di una Juve fortissima una Juve ancora più forte. Capace di raggiungere qualsiasi traguardo».

ROMA – «Se sono stato vicino alla Roma? Più volte, anche recentemente: quest’anno quando stava per andare via Di Francesco. Mi hanno chiamato, mi hanno chiesto la disponibilità di allenare la Roma ma ho rifiutato. Ho ringraziato dicendo che con i club ho chiuso. Ti dicevo che faccio ancora un anno in Cina e poi basta. A meno che non andiamo ai Mondiali»