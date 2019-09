Lipsia: Timo Werner trascina la squadra di Nagelsmann

Il Lipsia di Nagelsmann ha iniziato alla grande la stagione. Oltre alla testa della Bundesliga, si è centrato un importante successo in casa del Benfica grazie alla doppietta di Timo Werner. Proprio il rendimento dell’attaccante tedesco è uno dei segreti del successo di Nagelsmann.

Timo Werner in questo inizio di stagione vs 18/19 (Bundes + coppe europee p90'):

▪️Passaggi vs area riusciti: 2.41 vs 1.00

▪️Tiri: 4.39 vs 3.63

▪️xG: 0.66 vs 0.58

▪️Gol: 1.46 vs 0.50

▪️xG per tiro: 0.15 vs 0.16

▪️Tiri in gol: 33.3% vs 13.7% pic.twitter.com/cufF1bKcGU

— CalcioDatato (@CalcioDatato) September 18, 2019