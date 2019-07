Lirola Fiorentina: perché può essere un buon colpo per Montella

Pol Lirola è uno degli obiettivi della Fiorentina per rinforzare la fascia destra. Per lo spagnolo sarebbe un buon passo in avanti

Con la partenza di Laurini, la Fiorentina di Montella per rinforzarsi cerca un terzino destro, e Pol Lirola è uno dei nomi. Lo spagnolo proviene da un’annata estremamente positiva, in cui lo stile offensivo di Roberto De Zerbi ha valorizzato il talento spagnolo.

L’ex Primavera Juve incide sia come quinto che come quarto. E’ un laterale che ama spingere, è molto bravo ad aggredire la profondità ed è dotato di un ottima conduzione. Inoltre, sa associarsi molto bene coi compagni. Sarebbe un gran colpo per la Fiorentina.