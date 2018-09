Lista Champions Inter: i 21 nomi scelti ufficialmente da Luciano Spalletti per la massima competizione continentale

I tifosi dell’Inter, diciamocelo, avevano a lungo sognato un ritorno migliore in Champions League: la battaglia con Barcellona, Tottenham e Psv per il passaggio del turno, infatti, si annuncia decisamente complicata. E anche Spalletti aveva probabilmente sperato in uno scenario migliore all’interno del quale sfidare le appena citate corazzate. Uno diverso, comunque, da quello che gli permetterà di scegliere – di giornata in giornata – tra una risicata rosa di appena diciassette elementi di movimento. Per via della carenza di giocatori di formazione nel vivaio, ma non soltanto…

La presenza del solo terzo portiere, Di Gennaro, cresciuto nelle giovanili del club avrebbe infatti permesso ai nerazzurri di presentarsi comunque con 22 elementi ai nastri di partenza della competizione. Ma i recenti attriti con le restrizioni del Fair Play Finanziario hanno ridotto ulteriormente le rotazioni a disposizione di Spalletti. Che non potrà contare su Dalbert, Joao Mario e soprattutto Gagliardini, tutti rei di essere costati troppo in sede di mercato. Defezioni, in particolare l’ultima, che complicano i piani del tecnico: a centrocampo saranno appena quattro, Nainggolan compreso, le soluzioni a disposizione, anche se a questo punto non si può escludere un “ritorno al passato” per Asamoah.

Lista Champions Inter: le scelte di Spalletti

Questo l’elenco dei 21 giocatori scelti da Spalletti per affrontare la prima fase della Champions League 2018/2019:

PORTIERI – Berni, Di Gennaro, Handanovic, Padelli

DIFENSORI – Asamoah, D’Ambrosio, De Vrij, Miranda, Ranocchia, Skriniar, Vrsaljko

CENTROCAMPISTI – Brozovic, Borja Valero, Nainggolan, Vecino

ATTACCANTI – Candreva, Icardi, Keita, Lautaro Martinez, Perisic, Politano

Lista Champions Inter: il calendario dei nerazzurri

Questo il calendario dell’Inter nella fase a gironi della Champions League, con i partenopei inseriti nel raggruppamento B:

18 settembre, ore 18,55 – Inter-Tottenham

3 ottobre, ore 21 – Psv-Inter

24 ottobre, ore 21 – Barcellona-Inter

6 novembre, ore 21 – Inter-Barcellona

28 novembre, ore 21 – Tottenham-Inter

11 dicembre, ore 21 – Inter-Psv