Chiesa, Pellegrini, Lukaku e Barella: ecco la lista di Conte per l’Inter

Antonio Conte è carico per la sua avventura sulla panchina dell’Inter: tanto da aver già presentato una lista per il mercato

Nonostante la Champions sia ancora tutta da conquistare, Antonio Conte non perde tempo e si porta avanti con il lavoro. L’ex ct avrebbe, infatti, già presentato una lista di nomi per il prossimo mercato nerazzurro.

Oltre i soliti nomi Chiesa, Lukaku e Dzeko, si aggiungono Pellegrini (clausola rescissoria da 30 milioni), Barella (Per il 22enne del Cagliari servono 50 milioni incluse le contropartite tecniche) e Zapata (in caso non si dovesse arrivare a Dzeko)