L’Italia vince, Mancini bacchetta: «È stata dura». E il consiglio a Chiesa…

L’Italia vince ma il CT Mancini guarda avanti: «Qualificazione vicina ma c’è da migliorare. Bernardeschi e Chiesa…»

L’Italia ha ottenuto altri tre importanti punti nel suo girone di qualificazione a Euro 2020. L’approdo alla competizione è ormai cosa fatta ma il CT vuole vedere dai suoi ragazzi un determinato tipo di calcio in tutte le situazioni. La gara di ieri contro l’Armenia non l’ha lasciato totalmente soddisfatto.

«La qualificazione vicina. Ma non vuol dire che non c’è da migliorare. Avevo previsto che sarebbe stata difficile: le gare facili non esistono più», afferma il tecnico. Poi, come riporta La Gazzetta dello Sport, un consiglio a Chiesa e Bernardeschi: «Possono fare di più e meglio. Federico sta pagando un’estate complicata, ma ora deve mettere la testa sul suo lavoro, essere felice di dov’è perché è in una grande squadra, ritrovare la tranquillità che non ha avuto questa estate per rendere al massimo».