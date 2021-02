Lite Agnelli Conte, Materazzi: «Il mister è sempre più interista»

Marco Materazzi commenta la lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte in occasione della semifinale di Coppa Italia: le sue parole

Marco Materazzi, intervenuto a 90° minuto, ha parlato della lite tra Agnelli e Conte in Juve-Inter di Coppa Italia.

CONTE-AGNELLI – «Sono cose che possono succedere in campo, soprattutto in questo caso il fatto che non ci fosse il pubblico lo ha accentuato. La cosa positiva che ho notato è che Conte è sempre più interista. Poi ha fatto bene a chiedere scusa e mi auguro anche che lo facciano gli altri».

