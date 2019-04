Lite Allegri-Adani, c’è un precedente analogo: protagonista in Inghilterra un certo Mourinho… – VIDEO

A qualcuno, forse, la lite di ieri sera tra Allegri e Adani in diretta tv su Sky avrà ricordato qualcosa. E in effetti, per svolgimento della vicenda, non ha rappresentato una prima volta assoluta. Perché i due avevano già avuto modo di battibeccare dodici mesi fa in una situazione analoga, ma anche perché un episodio simile aveva fatto discutere in Inghilterra.

Protagonista, neanche a dirlo, un certo José Mourinho. Che, alle critiche di un giornalista in conferenza stampa, aveva replicato a modo suo. Non ricordando i cinque scudetti di fila come ha fatto ieri Allegri, naturalmente, ma facendo presente che da solo in bacheca vantava più Premier di tutti i 19 colleghi messi insieme. Un altro episodio della serie: quando i risultati vincono su tutto…