Scintille in Samp-Roma: lite Ferrero-De Rossi?

Retroscena sulla sfida tra Sampdoria e Roma. Spunta una lite Ferrero-De Rossi al termine della gara di sabato

Finale di partita incandescente a Marassi, sabato sera. La sfida tra Sampdoria e Roma, terminata con il punteggio di 0-1 per i giallorossi grazie al gol di Daniele De Rossi, si è trascinata anche negli spogliatoi. Dopo la risposta di Ferrero a un tifoso su Twitter, si viene a sapere che il nervosismo generale causato da alcuni episodi arbitrali nel corso della gara, ha fatto imbestialire il Viperetta, portando quindi al diverbio negli spogliatoi, anzi, portando a una lite Ferrero-De Rossi.

Ci sarebbe stato un acceso scambio di battute tra il presidente della Sampdoria e il capitano giallorosso. Il confronto ben presto è sfociato in screzio, sino ad arrivare ad una lite vera e propria. In tanti si sono messi in mezzo nel tentativo di calmare gli animi. Il presidente della Samp ha lasciato lo stadio piuttosto agitato e arrabbiato, con la sensazione di aver subito un torto.