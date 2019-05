Dopo più di un mese dalla lite furiosa tra Biglia e Kessie, il centrocampista argentino è ritornato a parlare dell’episodio

Ai microfoni di Dazn, il centrocampista argentino del Milan, Lucas Biglia, è ritornato a parlare della lite con Kessie. Il rossonero ha rivelato di esser stato male per diverse settimane dopo quell’episodio.

Le sue parole: «Sono stato male per 3-4 settimane, perché le figuracce non mi piacciono. Non me la sono presa con lui, ho voluto far vedere la necessità di sostegno di un compagno che stava entrando in campo. Non ho nulla contro Franck. Anzi, ho un grandissimo rapporto».