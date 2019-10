Liverpool: Alexander-Arnold è principale fonte creativa di Klopp

Alexander-Arnold è determinante per la fase offensiva del Liverpool. I Reds creano molto per vie esterne

Alexander-Arnold è uno dei simboli del Liverpool di Klopp. Il giovane terzino inglese sta tenendo un rendimento strepitoso, se i Reds sono a punteggio pieno in Premier League molti meriti sono suoi.

Oltre al gol e ai 2 assist fin qui realizzati, basti pensare che Alexander-Arnold è il terzo giocatore del campionato per assist attesi totali ogni 90′, ben 3.54. Dato elevatissimo contando che si parla di un terzino. Si capisce come mai il Liverpool sia letale per vie esterne.