Liverpool Arsenal: Firmino cuce i reparti

Firmino effettua un lavoro di raccordo cruciale per il Liverpool di Klopp. Pure contro l’Arsenal ha fatto molto bene

Il Liverpool contro l’Arsenal ha attaccato soprattutto per vie esterne. Tuttavia, i movimenti a venire incontro di Firmino sono stati determinanti per legare i reparti e successivamente allargare il gioco sulle fasce.

Un esempio nella slide sopra, in cui riceve palla, serve a destra Alexander-Arnold in corsa e successivamente va ad attaccare il centro dell’area. Firmino è poi entrato anche nell’azione del 2-1, servendo Salah con un pregevole tocco sullo stretto (poi la trattenuta di David Luiz ha provocato il rigore). E’ un giocatore determinante per Klopp.