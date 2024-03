Liverpool Atalanta, Prandelli: «Gasperini bravissimo, è in corsa su 3 fronti»

Cesare Prandelli, ex allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dello scontro tra Liverpool e Atalanta in Europa League

Apparentemente Liverpool-Atalanta nei quarti di finale è un sorteggio proibitivo per l’italiana. Ma i bergamaschi in Inghilterra ci hanno già vinto e lo stesso Klopp ha espresso considerazioni positive sugli avversari che gli ha consegnato l’urna. E Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, ha espresso anche altre convinzioni su La Gazzetta dello Sport.

POSSIBILITA’ DELL’IMPRESA – «Sì, c’è, anche se i Reds sono fortissimi. Ma sono partite in cui vorresti esserci al 100%. E quindi quando vai in campo dai tutto. Penso che per Klopp affrontare l’Atalanta possa diventare un calvario. Nessuno in Inghilterra gioca come loro, Klopp non ha riferimenti diretti in Premier».

LA MIGLIORE QUALITA’ DELL’ATALANTA – «La pressione costante, in ogni zona del campo, fatta con raziocinio. E poi la sfacciataggine con la quale affronta gli avversari».

GASPERINI MIGLIORA I GIOCATORI – «Il lavoro paga, ti fa abituare alla fatica e poi raccogli i frutti durante la stagione. Pensate a quanti giocatori sono arrivati a Bergamo a un determinato livello e poi sono stati acquistati da altri club una volta saliti a un livello superiore».

IN CORSA SU 3 FRONTI – «Infatti va sottolineato quanto stanno facendo a Bergamo. Ma Gasperini non si pone limiti. E io ho sempre pensato che è difficile programmare il lavoro in funzione di una sola competizione. É giusto non porsi limiti e provare ad andare avanti il più possibile in tutte le competizioni che si giocano».

COSA CONTERA’ DI PIU’ –«Gli uomini si esaltano all’interno dell’organizzazione di gioco e quindi grazie alle prestazioni. E questa Atalanta va forte».