Liverpool Chelsea: l’importanza del pressing di Klopp

Il pressing è un elemento fondamentale del Liverpool di Klopp. Anche contro il Chelsea nel complesso ha funzionato

Il Liverpool ha sofferto abbastanza contro il Chelsea, facendosi trovare scoperti nella propria metà campo. Tuttavia, quando i blues avviavano l’azione del basso, il pressing dei Reds ha funzionato bene.

Il Liverpool di Klopp cerca solitamente di recuperare palla in alto, e la gara di ieri non ha fatto eccezione. Come si vede nella slide, i Reds volevano indirizzare il possesso del Chelsea sulle fasce, chiudendo il contro: Oxlade-Chamberlain è pronto ad allargarsi su Azplicueta, mentre i 3 centrocampisti del Liverpool si alzano per bloccare le ricezioni di quelli rivali. Da notare inoltre Robertson che segue il movimento di Pedro a venire incontro. Insomma, un pressing estremamente corale.