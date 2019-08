Pulisic si è sacrificato parecchio in Liverpool-Chelsea. I blues hanno applicato una fase difensiva piuttosto bassa e prudente

Il Chelsea ha creato parecchio contro il Liverpool. In particolare, contro una squadra maestra nel gegenpressing e nelle seconde palle, i blues nella ripresa hanno prevalso in mezzo, cogliendo gli avversari impreparati in molte ripartenze medie.

Tuttavia, quando il Liverpool avviava l’azione del basso, i londinesi non applicavano un pressing alto sui costruttori avversari. Lo si vede nella slide sopra. Il Chelsea si schierava con un 451 piuttosto basso e passivo: Jorginho davanti alla difesa, Kanté e Kovacic mezzali, Pedro e Pulisic quinti. Nel primo tempo, Liverpool ha avuto pochi spazi negli ultimi metri, con difficoltà nel costruire pericoli.