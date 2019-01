Liverpool, doppietta di Salah che ringrazia il portiere avversario! – VIDEO

La vittoria del Liverpool sul Crystal Palace porta la firma di Salah, ma che papere del portiere avversario su entrambi i gol! – VIDEO

Partita spettacolare ad Anfield, con il Liverpool che sconfigge il Crystal Palace 4-3 non senza rischi. I Reds conquistano tre punti fondamentali anche grazie alla doppietta di Mohamed Salah, la stella della squadra. L’egiziano ha anche segnato il suo 50° gol in Premier League (di cui 48 col Liverpool), ma è evidente la complicità in entrambe le occasioni del portiere delle Eagles, Julian Speroni. L’estremo difensore è stato per due volte colpevole sulle reti, in particolare sulla seconda. Ecco i video delle papere che hanno portato alla doppietta del fuoriclasse africano.

Mohamed Salah’s 50th PL career goal. 48th for LFC. pic.twitter.com/sahmySJide — . (@VintageSalah) January 19, 2019