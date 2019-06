Liverpool, in città parte la festa Champions! – FOTO

Nel pomeriggio odierno è scoppiata la festa a Liverpool. Dopo la vittoria sul Tottenham per 2-0 nella serata di ieri a Madrid, il Liverpool ha vinto la sua sesta Champions League della storia.

Per festeggiare, questa sera la squadra è sbarcata nel Merseyside per il consueto giuro con il bus scoperto. Un bagno di folla ha atteso i trionfatori del Wanda Metropolitano.

WE'VE CONQUERED ALL OF EUROPE! Take it away, lads… 🎶🎶#SixTimes pic.twitter.com/6Rmb9UZPU3

— Liverpool FC (@LFC) June 2, 2019