Liverpool, Klopp: «Siamo delusi, ma è una stagione fenomenale!» – VIDEO

Jurgen Klopp non nasconde il suo rammarico per il 2° posto, ma fa i complimenti alla squadra e aspetta la finale di Champions – VIDEO

C’è delusione in casa Liverpool. Il club ha fatto una stagione straordinaria, ma non è bastato raggiungere i 97 punti, cifra monstre, per vincere la Premier League.

Jurgen Klopp non nasconde il rammarico per il mancato trofeo nazionale, ma ha comunque la possibilità di consolarsi con la Champions League. Il Tottenham è una formazione agguerrita, ma l’impresa è possibile.