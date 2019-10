Liverpool Leicester: Alexander-Arnold fa la differenza

Alexander-Arnold è determinante nella fase di rifinitura del Liverpool. Pure contro il Leicester è stato pericolosissimo

Nel Liverpool di Klopp, i terzini sono determinanti. Dai loro piedi proviene tantissimo della fase offensiva dei Reds. Pure contro il Leicester, Alexander-Arnold ha fatto la differenza.

Anche se per sua sfortuna nessuno di questi si è tramutato in assist, il terzino ha effettuato la gigantesca cifra di 5 passaggi chiave (5 suoi passaggi hanno portato al tiro di un compagno). Il Liverpool ha quindi sfruttato molto l’ampiezza per bucare le Foxes, con Alexander-Arnold che è stato la principale fonte creativa della sua squadra.