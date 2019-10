Liverpool Leicester: quali sono i rischi per Klopp

Il Liverpool di Klopp dovrà fare molta attenzione contro il Leicester. Le Foxes stanno facendo benissimo

Liverpool-Leicester è a tutti gli effetti un big match. Le Foxes sono infatti terze in classifica dopo aver iniziato alla grande la stagione. I Reds hanno vinto le prime 7 giornate e vogliono restare a punteggio pieno.

Il Leicester è una squadra estremamente verticale, in grado di arrivare velocemente in porta. Oltre al grande atletismo di Vardy, possiede un talento veloce e tecnico come Maddison. Inoltre, i due terzini (Pereira e Chilwell) sono molto propositivi. In questo inizio di stagione, il Liverpool di Klopp ha sofferto un po’ troppo in ripartenza, quindi dovrà fare attenzione.