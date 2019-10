Liverpool Leicester: Salah sciupone contro le Foxes

Salah è stato poco preciso in Liverpool-Leicester. Ha sbagliato diverse ripartenze che potevano ipotecare il match

Il Liverpool contro il Leicester ha centrato la vittoria all’ultimo respiro. Non vincere sarebbe stato incredibile, visto che i Reds hanno sostanzialmente dominato il match, con tante occasioni per segnare.

Soprattutto sul risultato di 1-0, Salah si è divorato parecchie chance. Le Foxes concedevano spazio in ripartenza, ma l’egiziano è stato poco preciso. Un esempio nella slide sopra, in cui è lento nella corsa, si fa recuperare e sbaglia la misura del passaggio per Mané. Per fortuna di Klopp il gol è arrivato nel finale.