Liverpool-Manchester United e gol: le azioni salienti del sfida valida per la 17ª giornata della Premier League 2018/2019

Il Liverpool, dopo la vittoria contro il Napoli in Champions League che è valsa un posto agli ottavi di finale, torna in campo per la Premier League. Nella 17ª giornata del campionato inglese, i Reds ospitano il Manchester United in un match ricco di storia e rivalità conosciuto anche come il North-West Derby. Oltre alla rivalità, la sfida mette di fronte una gara che potrebbe rivelarsi importante per la classifica dato che il Liverpool è attualmente in vetta ad un solo punto dal Manchester City secondo e la formazione di Josè Mourinho è in sesta posizione a meno otto dalla zona Champions.

Il big match di Premier League sarà diretto dall’arbitro Martin Atkinson. Ecco gli highlights di Liverpool-Manchester United:

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-0 – Fabinho effettua un cross eccezionale per Sadio Mane, che ha trovato lo spazio dentro all’area per mettere la palla nel fondo della rete

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-1 – Per colpa di una papera di Alisson, Jesse Lingard appoggia facilmente in rete per il gol del pareggio!

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 2-1 – Xherdan Shaqiri era nel posto giusto al momento giusto, il rimbalzo termina proprio sui suoi piedi all’interno dell’area e da li riesce a segnare sulla destra!

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 3-1 – Xherdan Shaqiri tenta la fortuna calciando dal limite, il pallone subisce una deviazione e spiazza il povero David de Gea!