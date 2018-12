Liverpool-Manchester United 1-1, risultato e diretta live

Liverpool-Manchester United, 17ª giornata Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Benvenuti qui su Calcionews24 per la diretta del big match di Premier League tra Liverpool e Manchester United. Ad Anfield andrà in scena una delle sfide più sentite del campionato inglese, tra le due squadre più titolate d’Oltremanica. I Reds di Jurgen Klopp proveranno a tornare in vetta alla classifica dopo la vittoria di ieri del Manchester City ai danni dell’Everton, ora a +2 sul Liverpool. Tutt’altra atmosfera per i Red Devils di Mourinho, in crisi di gioco e risultati, con l’ultima sconfitta contro il Valencia che è costata il primo posto del girone di Champions League. Solo due cambi per Klopp rispetto alla vigilia, con Clyne che torna tra i titolari da terzino, con Lovren, Van Dijk e Robertson a completare il quartetto. A centrocampo spazio a Fabinho al posto di Henderson, con Keita e Wijnaldum. Davanti il solito super attacco. Mourinho al contrario, ha rivoluzionato la formazione rispetto alle ultime uscite. Ce la fanno Lindelof e Smalling che verranno accompagnati da Dalot e Darmian come terzini. Herrera e Matic confermati a centrocampo con Young che sale sulla linea dei trequartisti insieme a Lingard e Rashford. Lukaku unica punta con Pogba ancora in panchina.

Liverpoool-Manchester United 1-1: il tabellino

MARCATORI: 24′ Mané, 33′ Lingard

LIVERPOOL(4-3-3): Alisson; Clyne, Van Dijk, Lovren, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Keita; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Jurgen Klopp

MANCHESTER UNITED (3-4-3): De Gea; Darmian, Lindelof, Bailly; Dalot, Herrera, Matic Young; Lingard, Lukaku, Rashford. Allenatore: José Mourinho

NOTE: Ammoniti Dalot, Lukaku

Liverpoool-Manchester United 1-1: diretta live e sintesi

46′ Ricomincia la gara di Anfield tra Liverpool e United!

Squadre pronte a rientrare, Fellaini ha già tolto la tuta ed è pronto a fare il suo ingresso in campo al posto di Dalot. Young torna a fare il terzino, 4-3-3 per Mourinho

SINTESI PRIMO TEMPO: Gran primo tempo, soprattutto grazie alla prova del Liverpool che da subito prova a impostare il proprio ritmo. Pressing asfissiante e possesso palla per la squadra di Klopp, che prova subito a rendersi pericolosa con il migliore in campo Fabinho (9′). Lo United è completamente assente e subisce gol grazie ad uno splendido assist proprio dell’ex Monaco che imbuca Mané che davanti a De Gea controlla e gira in rete (24′). I Reds non si placano e anzi vanno vicini al raddoppio con Lovren, servito da Firmino sugli sviluppi di un calcio d’angolo (27′). Ma su una delle pochissime sortite offensive dei Red Devils, Alisson non riesce a controllare un facile cross di Lukaku: palla sul ginocchio che arriva comoda a Lingard che in scivolata firma l’1-1 (33′). Ci provano ancora Mané e Fabinho (37′ e 45′) ma il primo tempo si conclude in parità

Fine primo tempo ad Anfield, 1-1 tra Liverpool e Manchester United

46′ Ancora Fabinho per Mané, fuorigioco del senegalese lanciato a tu per tu con De Gea.

45′ Prova la botta da fuori Fabinho, Lindelof in calcio d’angolo. Lo United poi libera l’area. Due minuti di recupero

42′ Ci prova Herrera dalla distanza, ma stavolta Alisson è attento. United in crescendo

39′ Giallo per Lukaku che si allunga il pallone e poi cerca di recuperarlo in scivolata ma travolge Keita.

37′ Ci prova Mané, ancora su assist di un ottimo Fabinho che salta due avversari e serve l’esterno, ma De Gea blocca con facilità.

33′ Clamoroso pareggio dello United! Grave incertezza di Alisson su un cross di Lukaku, palla a Lingard che da due passi non sbaglia! Malissimo l’ex portiere della Roma.

31′ Bravo Young a impedire un gran triangolo tra Mané e Salah che avrebbe liberato il senegalese solo davanti a De Gea. Intanto forte pioggia ad Anfield

30′ In bambola lo United, altro pallone regalato sulla trequarti. La squadra di Mourinho in netta difficoltà contro un grande Liverpool

27′ Sfiora il raddoppio Lovren! Punizione in mezzo del Liverpool, ancora gran lavoro di Bobby Firmino che serve il centrale croato che viene contrastato da Bailly sparando alto.

26′ Giallo per Dalot su un fallo nei confronti di Robertson. Intanto Anfield intona cori contro Mourinho

24′ Gol del Liverpool!! Mané! Grande assist di Fabinho in mezzo per il senegalese che aggancia il pallone e supera De Gea! L’azione è nata da una rimessa laterale guadagnata dai Reds grazie ad una grande azione di Roberto Firmino.

20′ Liverpool in costante proiezione offensiva, con la palla continuamente in loro possesso. Fallo di Keita su Rashford, riparte lo United dopo un calcio d’angolo a sfavore

16′ Lo United non riesce a rendersi pericoloso, schiacciato dall’intensità della squadra di Klopp.

12′ Ancora un pallone recuperato dal Liverpool, Mané perde l’occasione di servire Salah e ci prova ancora Fabinho da fuori area, questa volta palla in tribuna.

11′ Altra palla persa dai Red Devils, il Liverpool sta soffocando la squadra di Mourinho! Ancora angolo, ma la palla finisce fuori sugli sviluppi. La squadra di Klopp forsennata in questo inizio di gara.

9′ Fabinho sfiora la rete! Palla persa da Lindelof sulla trequarti, tentativo di scambio Mané-Salah, palla all’ex Monaco che da fuori sfiora il palo. Angolo per i Reds. Rischio autogol per Jones sulla battuta ma lo United si salva

7′ Gran tiro di Firmino da fuori area, De Gea devia e serve Mané che prova a servire Salah che cada in area senza fallo. Dall’altra parte ci prova Rashford ma la palla è centrale.

6′ Buon angolo del Liverpool, Firmino prova la girata di testa ma la palla va a lato. Buon ritmo di gara

3′ Ripartenza United, fallo sulla trequarti di Keita. Lukaku in fuorigioco attivo cerca di deviare in rete la palle, ma liscia. La sfera finisce alle spalle di Alisson ma viene fischiato fuorigioco per la posizione del belga.

2′ Subito Salah per Firmino, palla in calcio d’angolo

1′ Inizia il match!

Cambia Mourinho rispetto alla ufficiali, Mata e Smalling out e dentro Bailly, i Red Devils virano per un 3-4-3 con Darmian terzo centrale e Dalot e Young larghi

Le squadra stanno facendo il loro ingresso in campo. “You’ll Never Walk Alone” risuona ad Anfield

Diretta live dalle ore 17

Liverpool-Manchester United: formazioni ufficiali

Liverpool (4-3-3): Alisson; Clyne, Van Dijk, Lovren, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Keita; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Jurgen Klopp. A disposizione: Mignolet, Henderson, Sturridge, Moreno, Lallana, Shaqiri, Camacho.

Manchester United (3-4-3): De Gea; Darmian, Lindelof, Bailly; Dalot, Herrera, Matic Young; Lingard, Lukaku, Rashford. Allenatore: José Mourinho Allenatore: José Mourinho. A disposizione: Romero, Smalling, Valencia, Fellaini, Mata, Pogba, Martial

Liverpool-Manchester-United: probabili formazioni e pre-partita

Jurgen Klopp dovrà far fronte a due defezioni in difesa dopo la sofferta vittoria contro il Napoli in Champions League. Matip (clavicola) e Alexander-Arnold (piede) non dovrebbero essere della gara, lasciando spazio a Milner da terzino e al ritorno di Dejan Lovren accanto a Van Dijk. Al posto dell’ex City giocherà dal primo Naby Keita in mediana, in compagnia di Henderson e Wijnaldum, con il solito trio offensivo formato da Salah, Firmino e Mané. In casa United proseguono gli infortuni nel reparto arretrato, con Rojo out insieme a Lindelof e Smalling. Nella gara odierna pronti Valencia e Young esterni e Bailly e Jones centrali. Herrera e Matic formeranno la diga difensiva, con Pogba in panchina dopo la brutta gara in terra iberica. Dietro a Lukaku il trio formato da Mata, Lingard e Rashford.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Milner, Van Dijk, Lovren, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Jurgen Klopp

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Bailly, Jones, Young; Herrera, Matic; Mata, Lingard, Rashford; Lukaku. Allenatore: José Mourinho

Liverpool-Manchester United: i precedenti del match

Nonostante i 16 punti di differenza in classifica, non sarà una gara semplice per gli uomini di Klopp. Mourinho è un esperto di Anfield, dove ha vinto 4 delle ultime 8 trasferte. In generale, lo United è imbattuto contro i Reds da ben 8 gare, terminate con 5 vittorie e 3 pareggi: una striscia così lunga senza vittorie per il Liverpool risale addirittura al 1988, quando le partite furono ben 12. Le ultime due gare ad Anfield recitano lo stesso risultato, uno 0-0 a tratti incredibile vista la propensione offensiva della squadra di Klopp. Peraltro, l’ultimo scontro risalente all’anno scorso fu vinto proprio dalla squadra di Mourinho per 2-1. Complessivamente, nella storia della Premier League, Red Devils in vantaggio con 28 successi, 11 pareggi e 13 sconfitte.

Liverpool-Manchester United: l’arbitro del match

L’arbitro della gara sarà Martin Atkinson, uno dei più esperti d’Inghilterra. Il fischietto dello West-Yorkshire ha già arbitrato la super sfida nella gara di Anfield dello scorso anno, terminata con un deludente 0-0. Stesso risultato dell’unica gara arbitrata al Liverpool quest’anno, quella contro il City di Guardiola finita a punto a reti inviolate. Dall’anno scorso i Reds sono imbattuti con il fischietto classe ’71, con due vittorie e due pareggi. Medesimi risultati per il Manchester United, che l’anno scorso ha realizzato con lui 3 vittorie (di cui due con Chelsea e Manchester City) e 2 pareggi

Liverpool-Manchester United Streaming: dove vederla in tv

Liverpool-Manchester United sarà trasmessa a partire dalle ore 17 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box, in HD 242), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.