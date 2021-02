Liverpool, Mané dice addio alla Premier: «Il City ha troppo vantaggio, puntiamo alla Champions»

Sadio Mané ha alzato bandiera bianca sulla Premier League, ma spera ancora di vincere la Champions League

Sadio Mané, attaccante del Liverpool, dice addio alla Premier League e ai microfoni di ESPN Brasil dice di puntare ora tutto sulla Champions.

«In questo momento per noi in Premier League è tutto finito. C’è poco da fare, il distacco dal Manchester City è troppo grande. Certo, ci siamo prefissati di non mollare, ma ora il nostro obiettivo principale è entrare nelle prime quattro squadre alla fine della stagione. Ora dobbiamo concentrare le nostre forze per vincere la Champions League. Sappiamo che sarà difficile, perché dobbiamo giocare con le migliori squadre d’Europa. Ma possiamo farcela».