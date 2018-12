Liverpool-Napoli, gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 6ª giornata di Champions – VIDEO

Il Napoli scenderà in campo alle ore 21 per l’ultimo match del girone di Champions League. Ad Anfield gli azzurri cercheranno di portare via punti fondamentali per accedere al quadro degli ottavi di Champions. Il Napoli ha due risultati su tre a disposizione. In caso di sconfitta sarà invece necessaria una sconfitta contemporanea del Psg e altre combinazioni favorevoli.

LIVERPOOL-NAPOLI 1-0 – Mohamed Salah riceve un bel passaggio filtrante in area che taglia la difesa in due. Il tiro seguente termina in rete all’angolino basso di sinistra.